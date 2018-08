Großer Medienrummel im AKH wegen Lauda

Fragen über die weitere Genesung können die Ärzte naturgemäß nicht beantworten. Manche Journalisten interessiert dennoch mehr, ob Lauda wieder im Cockpit sitzen wird, als die schwere Lungenkrankheit namens hämorrhagische Alveolitis. Damit hatte sein Aufenthalt im AKH begonnen und über die dramatischen Entwicklungen berichteten die Ärzte mit dem OK der Familie. "Er war zu keinem Zeitpunkt an einer normalen Sommergrippe erkrankt", stellte der behandelnde Pulmologe Marco Izda klar. Bei dieser Entzündung der Lungenbläschen wanderten nach anfänglicher Besserung Immunzellen in die Lunge ein und zerstörten das Gewebe. "Der Patient war nicht mehr in der Lage, eigenständig Sauerstoff aufzunehmen." Eine Transplantation sei unumgänglich gewesen.