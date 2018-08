Arzt Klepetko: „Niki Lauda ist ein großer Kämpfer“

Die erste Hürde ist geschafft: Formel-l-Star und Motorsport-Legende Niki Lauda wurde am Samstag aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. Beatmungsschläuche wurden entfernt. Lauda kann wieder selbstständig atmen. In einem Interview mit „Bild am Sonntag“ verriet Walter Klepetko, Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie am Wiener AKH, dass er für die Genesung zuversichtlich ist. Vor allem die mentale Komponente wird dabei ausschlaggebend sein, wie Klepetko sagt: „Er muss wirklich ein Kämpfer sein, wirklich wollen. Einen größeren Kämpfer als Niki Lauda wird es nicht so leicht zu finden geben.“