Gibt es Covid-19-Kollateralschäden im Gesundheitssystem?

Die rote Kurve zeigt den tatsächlichen Verlauf der Sterbefallzahlen in der Saison 2019-2020. Von dieser Kurve spaltet sich am Ende ein gelber Ast ab. Das ist der Verlauf der Sterbefallzahlen ohne Covid-19-Tote.



Die schwarze Kurve ist der durchschnittliche Verlauf in den Jahren, in denen es keine auffällig starke Grippewelle gegeben hat.



Wir sehen, dass die gelbe Kurve annähernd so verläuft wie die entsprechenden Kurven in früheren Jahren. Sie liegt im Vergleich zur Durchschnittskurve etwas höher, weil die Bevölkerung und damit die Sterbefälle im Laufe der Jahre zugenommen haben.



Aus der gelben Kurve kann man mit einiger Sicherheit erschließen, dass es als Folge der eingeschränkten Kapazitäten der Spitäler nicht zu erhöhter Sterblichkeit bei Nicht-Covid-19-Patienten gekommen ist.