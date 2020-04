Jahresvergleich: Gibt es durch Covid-19 mehr Todesfälle als sonst?

In der Altersgruppe bis 65 ist die Sterblichkeit sehr gering, bei den Männern aber merkbar höher als bei den Frauen. Bei beiden Geschlechtern ist für 2020 (also gegen Ende der roten Kurve) keine Zunahme feststellbar. Covid-19 hat also bei den jüngeren Leuten keine erhöhte Sterblichkeit zur Folge.

Anders ist das bei der Altersgruppe 65+: