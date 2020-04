Lagebericht zu Covid-19: Das bedeuten die aktuellen Zahlen

Wann wären damit die Intensivbett-Kapazitäten erreicht?

Anmerkung: Das hängt natürlich zunächst von der Frage ab, wie viele Intensivbetten es derzeit in Österreich gibt - und wie stark diese bereits ausgelastet sind. Zur Erklärung: Hierzu gibt es inzwischen unterschiedliche Angaben. 2451 Betten weist eine neue OECD-Studie für Österreich aus - allerdings für das Jahr 2018, das sind die aktuellsten Zahlen. Das Gesundheitsministerium sprach gegenüber dem KURIER erst Mitte März von 2.547 Intensivbetten für ganz Österreich. Die Länder haben inzwischen jedoch deutlich ihre Kapazitäten ausgebaut. Ein APA-Rundruf in den Ländern ergab zuletzt eine Gesamtzahl von 3076 zur Verfügung stehenden Beatmungsgeräten.

"Die Kapazitäten sind noch lange nicht erreicht, auch wenn ein Teil der Intensivbetten bereits anderweitig belegt ist", sagt Erich Neuwirth. "Zumal die Steigerungsrate bei den registrierten Erkrankungen deutlich zurück geht. Die Zahl der Zahl der Neuinfektionen hat in den letzten vier Tagen stark abgenommen (von 597 auf 416)."

"Welche einschränkenden Maßnahmen zur Begrenzung der Zahl der Neuinfektionen in nächster Zeit notwendig sind hängt stark davon ab, wie hoch die Inzidenz der Infektionen (also der Anteil der Infizierten in der Gesamtbevölkerung) ist", sagt Neuwirth. "Das ist derzeit nicht bekannt, in den nächsten Tagen gibt es dazu aber eine Stichprobenuntersuchung und wahrscheinlich stehen Mitte nächster Woche Daten zur Abschätzung dieser Zahl zur Verfügung."