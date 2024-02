Zufallsbefund: Warum Krebs oft nebenbei entdeckt wird

Meist sind es bildgebende Verfahren, die aufgrund anderer Beschwerden eingesetzt werden, und dann einen Zufallsbefund hervorbringen. Ein typisches Beispiel sei das Lungenröntgen, das oft im Rahmen einer Operationsfreigabe erfolgt, bei dem eine "Raumforderung", etwa ein Tumor, entdeckt wird. Oder eine Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) des Schädels nach einem Unfall mit Nachweis eines Gehirntumors oder ein Ultraschallbild des Bauchraums bei Oberbauchschmerzen, das Hinweise auf einen Tumor in der Leber gibt.

Es muss nicht immer ein bösartiger Tumor sein

"Hinter einem solchen Zufallsbefund kann auch etwas Gutartiges stecken. Es heißt nicht, dass eine Raumforderung ein bösartiger Krebs ist. Es kann auch beispielsweise eine Narbe einer vergangenen Lungenentzündung oder ein gutartiger Blutschwamm in der Leber sein. Oftmals ist es so, dass man nach weiteren Untersuchungen Entwarnung geben kann, auch wenn der Zufallsbefund an sich zunächst Besorgnis erregt", betont Preusser.