Zecken-Saison: Wenn es schon im Winter kreucht und fleucht

Stichwort Hyalomma: Die klimatischen Veränderungen laden fremde Zeckenarten zum Verweilen ein. Vergangenes Jahr erreichten Zecken-Spezialist Duscher Hunderte Bildzusendungen von Zecken aus der Bevölkerung: Jede 30. Meldung war eine Riesenzecke. "Der Vorteil ist, dass sie im Vergleich zum Holzbock riesig ist, man sie also besser entdeckt", sagt Hutter. Der Nachteil: "Sie kann neben FSME und Borreliose auch andere Erreger, wie zum Beispiel das Krim-Kongo-Fieber Virus, übertagen."

Wer hohes Gras oder Buschwerk quert, sollte seine Kleidung anpassen: "Am besten eine lange Hose tragen und sie in Socken oder Schuhe stecken, das erschwert den Zecken den Zugang zur Haut", erklärt Duscher. Angemessene Bekleidung ersetzt das gründliche Absuchen der Haut nach Naturaufenthalten allerdings nicht.

Wo hierzulande Risikogebiete für FSME liegen, lässt sich nur schwer eingrenzen, sagt Duscher. Zwar geben FSME-Landkarten Aufschluss darüber, wo Erkrankungen infolge von Stichen auftreten. "Das ist aber nicht deckungsgleich mit dem geografischen Vorkommen der Zecken." Es sei jedenfalls damit zu rechnen, dass Zecken künftig öfter in höheren Lagen anzutreffen sein werden: "An allen naturnahen Orten, wo die Temperaturen passen und neben feuchtem Laubstreu Wirte wie Igel, Mäuse, Marder oder Rehe vorhanden sind."

Spätestens ab kommendem Frühjahr sollen Beobachter Zeckensichtungen mit Bild und Standort online einmelden können. "So können wir die Zeckenaktivität und Arten besser verfolgen." Bis das Projekt steht, kann die Bevölkerung auffällige Sichtungen an die AGES schicken ( zecken@ages.at ).

Die Überwachung der heimischen Zeckenpopulationen ist knifflig, weiß Experte Duscher: "Man kann die Zecken fangen, indem man ein Leintuch über Gras oder Gestrüpp zieht. Aber das ist zeitaufwendig." Mit einem neuen Projekt will man die Bevölkerung verstärkt einbinden. Es soll Zecken-Daten aus der gesamten EU vernetzen, derzeit ist es noch im Aufbau.

Siedelnde Parasiten breiten sich in Europa aus

Neue Zeckenarten sind nicht die einzigen Parasiten, die wegen veränderter klimatischer Bedingungen bei uns heimisch werden. Deutsche Forschende der Goethe-Uni Frankfurt warnten kürzlich, vor der Ausbreitung von Kriebelmücken – ebenfalls potenziell infektiöse Blutsauger – in Europa. Über die Tigermücke droht das Dengue-Fieber zum Problem zu werden. "Vor allem in Südeuropa, aber auch in Österreich, werden die Mücken größere Populationen bilden", sagt Hutter. Neben dem Klima seien der globale Reiseverkehr und Handel Treiber dieser Entwicklung.

"Auch andere Tropenkrankheiten wie Zika, das West-Nil-Virus oder das Chikungunyafieber werden künftig nicht mehr auf die Tropen beschränkt bleiben", glaubt Hutter. Grund zur Panik sei das allerdings nicht: "Im Vergleich zu anderen Klimafolgen, wie Überschwemmungen oder Hitzeperioden, sind das Probleme, mit denen wir medizinisch noch gut umgehen können."