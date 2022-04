Wie Sie jetzt zu Hause ohne Allergiesymptome durchatmen können

Pollenschutzgitter

„Sie verhindern das Eindringen von etwa 90 Prozent der Pollenmenge ohne Gitter“, sagt Berger. „Neuere Entwicklungen lassen auch mehr Licht durch.“ Trotz solchen Fensterschutzes sollte man aber nur Stoß- und nicht Dauerlüften: „Sonst steigt zumindest in gewissem Ausmaß die Pollenbelastung trotzdem wieder.“

Zeitpunkt des Lüftens

Oft heißt es, dass in städtischen Gebieten die Pollenbelastung in der Früh am niedrigsten sei, in ländlichen Gebieten am Abend. „Das ist aber sehr unterschiedlich.“ Der Pollenwarndienst bietet jeweils für drei Tage eine stundengenaue Vorhersage (siehe links).

Pollen nicht verteilen

Überkleidung im Eingangsbereich ablegen und sich am besten nicht im Schlafzimmer umziehen. „Wäscht man sich die Haare, bevor man zu Bett geht, verhindert man Pollenbelastung auf dem Polster.“ Bettwäsche zum Auslüften nicht beim Fenster raushängen lassen.

Richtig putzen

Staubwischen nur mit feuchtem Fetzen, beim Saugen, falls vorhanden, den Luftreiniger einschalten, damit aufgewirbeltes Allergen aus der Luft gefiltert wird.