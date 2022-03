Hilfe für Allergiker kommt jetzt aus dem Weltall

Hilfe aus dem Weltall

Hilfe bekommen Uwe E. Berger und sein Team für ihre Datenbank sogar aus dem All. Copernicus, ein satellitengestütztes Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, arbeitet mit den gesammelten Daten aus Österreich und liefert im Gegenzug dazu stetig Informationen über das aktuelle Wetter und das Klima. Selbst die Anzahl und den Zustand von pollenstäubenden Bäumen kennt Copernicus. Über diesen Weg bekommt die Datenbank Satellitenaufnahmen und alle Messungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Für Allergiker wird dadurch das Leben ein Stück weit einfacher. „Das heißt, ich kann meinen Tagesrhythmus danach planen, was ich tue. Wenn um 12 Uhr starke Belastungen sind, plane ich meinen Einkauf etwas später oder treibe keinen Sport im Freien. Wenn um 10 Uhr in der Nacht starke Pollenflüge sind, bitte nicht lüften“, erklärt Berger. Auch Ärzte haben Zugriff zu den Daten und damit Informationen, die sie bisher nicht hatten. Sie können künftig für jeden einzelnen Pollentagebuchbenutzer individuelle Prognosen berechnen.

In den kommenden Jahrzehnten könnte diese Methode sogar noch an Bedeutung gewinnen. Die Wiener Forschungsgruppe hat in mehreren Studien den Zusammenhang zwischen Klimawandel sowie Allergikern und Pflanzen belegt. So hat etwa das Reizgas Ozon die Beschwerden vor allem bei Gräser- und Birkenpollenallergikern verschlechtert. Die Untersuchungen zeigen in welchem Ausmaß Umweltfaktoren und Allergene zusammenwirken und welche Parameter einen Einfluss auf die Beschwerden der Patienten haben. „Diese Datenbank hat uns erstmalig in die Position gebracht, klimatische Veränderungen zu dokumentieren. Wir sind die einzige Institution, die anhand des Pollenfluges zeigen kann, wie sich die Landschaft klimatisch verändert. Nur ein Beispiel: Wir sehen, dass die Birke jetzt schon früher beginnt“, sagt Berger.

Die weltweit größte Pollendatenbank wächst jeden Tag ein Stück weit mehr und liefert künftig hoffentlich weitere hilfreiche Informationen für Menschen mit Allergien.