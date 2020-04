Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko im Restaurant?

Bei einer Anlage, bei der Frischluft von außen angesaugt, gefiltert wieder in den Raum abgegeben und dann wieder abgesaugt und an die Außenluft abgegeben wird, sehe ich keine Gefahr, weil die Luft an sich kein Übertragungsmedium ist. Anders ist das bei Umluftanlagen, also Kühlgeräten, die Luft aus dem Raum einsaugen, kühlen und wieder zurückblasen. Hier gibt es keinen Luftaustausch. Wenn also in einem kleinen Raum die Luft den ganzen Tag rundgespült wird, ist eine Verteilung vorstellbar.