Wie eine Botox-Spritze Übergewicht reduzieren soll

Mit einer Botox-Spritze in den Magen das Übergewicht reduzieren? Tatsächlich wird diese als „Magenbotox“ bezeichnete Behandlungsmethode seit einigen Jahren in Ländern wie Skandinavien, wo sie auch entstand, oder der Türkei angewendet. Tendenz steigend. Es war nur eine Frage Zeit, bis das Thema auch in Österreich ankommen wird. Die Nachfrage sei groß, sagt Chirurg Friedrich Weiser, der die Spritze seit einem Jahr anwendet.

Wer nun an ein Wundermittel denkt, um ohne Anstrengungen zur Traumfigur gelangen zu können, muss allerdings enttäuscht werden: Es kommt nur eine streng definierte Gruppe in Frage. Und: der Nutzen wird von etablierten Adipositas-Experten angezweifelt.