Wie Chirurgen die Intensivmedizin verstärken könnten

„Wir könnten heute deutlich mehr qualifiziertes ärztliches Personal auf Intensivstationen haben“, sagt Günther Laufer, Chef der Herzchirurgie am Wiener AKH. „Viele Chirurgen haben früher eine freiwillige Zusatzausbildung, das Additivfach Intensivmedizin, gemacht – speziell für ihre chirurgischen Patienten. Doch seit einer Änderung der Ärzteausbildung 2016 ist Intensivmedizin den Anästhesiologen und Internisten vorbehalten. Chirurgen oder auch Neurologen z. B. dürfen sich nicht mehr in Intensivmedizin spezialisieren.“ Dadurch gehen aber Ärzte mit intensivmedizinischer Zusatzausbildung verloren: „In vielen anderen Ländern, etwa Deutschland, besteht diese Ausbildungsform – und sie ist dort auch Voraussetzung, um sich für die Leitung einer chirurgischen Klinik bewerben zu können.“

„30 Betten für chirurgische Intensivmedizin gibt es an der Chirurgie der Charité in Berlin, 20 weitere sind während der Pandemie geplant worden“, berichtet Klaus Emmanuel, Leiter der Uni-Klinik für Chirurgie in Salzburg und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie. „Dort werden chirurgische Patienten interdisziplinär versorgt: Von Intensivmedizinern aus dem Fach der Anästhesiologie und von Chirurgen mit einer Spezialisierung in Intensivmedizin. Das funktioniert wunderbar, die Patienten profitieren davon.“ Und gerade Pandemiezeiten wie derzeit erhöhen den Bedarf an Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizinern.

Emmanuel selbst (er stammt aus Deutschland, Anm.) hat diese Zusatzausbildung: „Natürlich bin ich kein Intensivmediziner wie ein Anästhesist – aber im Rahmen einer gemeinsamen Betreuung kann ich meine chirurgische Sichtweise einbringen.“ In Österreich wurden 2015 die alten Additivfächer durch Spezialisierungen ersetzt – eine Spezialisierung in chirurgischer Intensivmedizin wurde aber nicht mehr eingeführt.