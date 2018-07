WHO erkennt "Sexsucht" als psychische Störung an

In Ländern wie Österreich leiden laut Raviola rund fünf Prozent der Bevölkerung unter dem sehr heterogenen Störungsbild der Hypersexualität, darunter mehr Männer als Frauen. Die WHO spricht von einem Betroffenen, wenn die Person „intensive, sich wiederholende sexuelle Impulse oder Triebe nicht kontrollieren kann und diese zu wiederholtem Sexualverhalten führen“. Wer à la Casanova oder Don Juan viele Sexualpartner hat, gilt demnach nicht automatisch als sexsüchtig. Auch nicht, wie oft jemand Geschlechtsverkehr hat, spielt laut WHO eine Rolle. Denn: Mit einem lustvollen Liebesspiel hat dieses Verhalten nichts mehr zu tun.

Von einem Zwang könne man erst sprechen, „wenn Sex zum zentralen Fokus wird und dadurch die eigene Gesundheit und Körperpflege, Interessen oder gar Verantwortlichkeiten vernachlässigt werden“. Warum sich bei manchen Menschen ein zwanghaftes Sexualverhalten entwickelt, sei unklar, sagt Raviola, „mit kriminellem Verhalten hat es aber nichts zu tun, das sind massive Persönlichkeitsstörungen“.

Triebtäter haben keinen großen Sexualtrieb

Die Frage, ob eine Sexsucht Gewalttäter schuldunfähig machen könnte, kam während der #MeeToo-Bewegung vermehrt auf. So gab unter anderem Harvey Weinstein an, wegen seiner Sexsucht in Therapie gewesen zu sein. Für Wolfgang Kostenwein, Psychologischer Leiter des Instituts für Sexualpädagogik, hat kriminelles Verhalten nichts mit einer solchen Sucht zu tun: „Nach wie vor ist es ein Trugschluss, dass Triebtäter einen großen Sexualtrieb haben – es ist genau das Gegenteil.

Bei Menschen, die straffällig geworden sind, ist die Tat häufig das einzige, was in ihnen noch eine Erregung auslöst. Sie sind sehr eingeschränkt in ihrer Lust.“ Zwar hätten auch Menschen, die unter einem zwanghaften Sexualverhalten leiden, wenig Zugang zu ihrer Lust, Kostenwein glaubt aber nicht, dass jemand plötzlich zum Straftäter wird: „Sexualität entwickelt sich, wie die Persönlichkeit, ein ganzes Leben lang. Es sind unterschiedliche Lernprozesse, das Verhalten kann nicht plötzlich kippen.“