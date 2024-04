Bis zu 30 Grad Anfang April: Was macht das mit dem Körper?

Generell hänge das Befinden von diversen Faktoren ab: dem allgemeinen Gesundheitszustand, der Schlafqualität und -quantität, etwaigen Vorerkrankungen, hormonellen Schwankungen, der Ernährung und dem Stresslevel. "Ein weiterer relevanter Faktor sind die Umweltbedingungen."

Das Wetter lässt niemanden kalt

Unterscheiden müsse man auch zwischen verschiedenen Arten der Wetteränderung. "Zum einen gibt es saisonale Änderungen im Zuge der Jahreszeiten, die die allgemeine Befindlichkeit beeinflussen." So könne beispielsweise der Frühlingsbeginn mit Müdigkeits- oder Mattigkeitsgefühlen einhergehen. Zum anderen kommen Änderungen innerhalb der Witterung vor, etwa, wenn ein Hoch- ein Tiefdruckgebiet ablöst, oder umgekehrt. Das fordert die Anpassungsmechanismen des Körpers. Davon abzugrenzen sind wiederum Wetteränderungen, die binnen weniger Stunden oder eines Tages auftreten: "Wenn eine echte Kalt- oder Warmfront durchrast, strapaziert das die meisten Menschen."

Doch was genau passiert im Organismus, wenn sich Wetterlagen wandeln? "Wir reagieren über unsere Sinne auf das Wetter, wir spüren es auf der Haut, wir sehen Sonne oder Wolken, wir hören den Regen prasseln." Über die Reizverarbeitung im Gehirn werden bestimmte physische Mechanismen in Gang gesetzt: Zittern bei Kälte etwa, oder Schwitzen bei Hitze. "Wir sind alle wetterreagierend", fasst Matzarakis zusammen. Davon zu unterscheiden sei die Wetterfühligkeit. Sie betrifft Erhebungen zufolge rund 50 Prozent der deutschen Bevölkerung. Ähnliche Zahlen dürften für Österreich gelten. "Ist man bereits – physisch oder psychisch – angeschlagen, hat der Körper Probleme, in Balance zu bleiben. Das Wetter wird als Störfaktor wahrgenommen."