Wenn ein Schnupfen auch Corona sein könnte

Ein einfacher Husten oder eine Nase, die rinnt – was vor Corona hauptsächlich eine mühsame und selten eine ernstere Angelegenheit war, ist durch die Pandemie für viele zum persönlichen Schrecken geworden. Die Unsicherheit: Habe ich nun Corona oder nicht? Verschiedene Testmöglichkeiten können diese Sorgen seit Längerem gut aus dem Weg räumen.

Eine neue Studie, an der Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Frankfurter Uni-Klinik, beteiligt war, unterstreicht nun erneut die Wichtigkeit von Tests speziell bei Kindern. Untersucht wurden über 700 Kinder (im Alter von 0 bis 13 Jahren), die mit Atemwegsbeschwerden wie etwa Husten in eine Kinderarztpraxis gekommen sind. Das Ergebnis: „Es ist gar nicht leicht, bei Kindern Covid-19 Symptome rein klinisch von anderen Infektionen abzugrenzen“, resümiert Ciesek auf Twitter. Die Symptome waren bei Infizierten wie bei Nicht-Infizierten sehr ähnlich: Schnupfen, Husten und Fieber waren in beiden Gruppen die häufigsten Beschwerden.