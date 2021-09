500 Schulklassen in Quarantäne: Gibt es dazu auch eine Alternative?

Denn eine Haupterkenntnis der Pandemie sei doch, "dass es – schon vor Delta – eine Aerosolübertragung gibt und sich das Virus in Innenräumen über weite Strecken verteilen kann. Dadurch können sich auch Menschen anstecken, die weit weg sitzen von einer infizierten Person“.

Die Überlegung mit den Sitznachbarn und den eineinhalb Metern Abstand stamme noch aus der Zeit, als man nur von einer Tröpfcheninfektion ausging: "Da gibt es aber mittlerweile unzählige Fallstudien aus Bussen, Schulen, Restaurants, die auch die Übertragung durch Aerosole über weitere Entfernungen als eineinhalb Meter belegen."

"Künstliche Trennlinie"

Wagner ist auch gegen die Empfehlung, Volksschulkinder bei nur einem Erkrankungsfall in einer Klasse generell als K2-Kontaktpersonen einzustufen, die nicht in Quarantäne müssen. Begründet wird dies damit, dass bei ihnen das Risiko einer Übertragung als gering angesehen wird. "Kinder unter zehn Jahren stecken sich genauso oft an wie Kinder über zehn Jahre, sie haben auch genauso viele Viren im Rachen. Das ist eine künstliche Trennlinie, die vielleicht politische Gründe hat, aber sicher keine wissenschaftlichen."

Kinder würden ständig in den Klassen hin- und herwechseln und sich vermischen, etwa auch im Sport: "Am Ende erhöht man damit nur die Inzidenzen und hat dann ähnlich viele kranke Kinder in Absonderung daheim wie Kinder, die lediglich wegen eines Kontakts in Quarantäne sind."