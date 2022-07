Weniger Routine-Impfungen bei Kindern durch weltweite Krisen

Die Routine-Impfungen bei Kindern sind wegen der Coronapandemie und Problemen in Konfliktregionen stärker als je zuvor in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen. 2021 hätten 25 Millionen Kinder mindestens eine der drei DTP-Impfungen verpasst, berichteten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. DTP ist ein Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten.