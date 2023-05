Welt-Nichtrauchertag: Deutsche Gefäßspezialisten für E-Zigaretten

Ein heißes Eisen haben jetzt die Fachleute von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) angefasst. Anlässlich des Welt-Nichtrauchertages (31. Mai) sprechen sie sich auch für E-Zigaretten als Mittel zur Raucherentwöhnung aus. Den positiven Effekten hätten wissenschaftliche Studien bereits erbracht.

Die wissenschaftliche Evidenz zeige, so die DGG, dass E-Zigaretten sich besser zur Raucherentwöhnung eignen als Medikamente oder Verhaltenstherapie und die Schadstoffexposition um 95 Prozent verringern, stellten die Experten in einer Aussendung fest. In Österreich dürften noch immer rund 21 Prozent der Menschen täglich zur Zigarette greifen. In Deutschland ist die Raucherrate im Laufe der Covid-19-Pandemie auf bis zu 35 Prozent gestiegen.

