Weltnichtrauchertag: Österreich noch immer Land der Raucher

Mit dem Rauchen aufzuhören zahlt sich vor allem für die eigene Gesundheit, aber auch für den Klimaschutz aus. Darauf haben die Lungenfachärztinnen und -ärzte der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) am Freitag anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai hingewiesen.

Ein Rauchstopp trage dazu bei, die Umwelt vor Schäden durch den Giftmüll zu bewahren, der aus Zigarettenstummeln oder schon beim Tabakanbau durch den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln entsteht.

Selbst zur Verbesserung der weltweiten Ernährungssicherheit könne der Verzicht auf den blauen Dunst beitragen. Tabakanbau ist ressourcenintensiv, hat zerstörerische Auswirkungen auf Ökosysteme und tritt in den Anbaugebieten oft in Konkurrenz zum Anbau von Nahrungsmitteln - Kinderarbeit, prekäre Arbeitsbedingungen und Nahrungsmittelknappheit inklusive, hieß es in einer ÖGP-Aussendung.