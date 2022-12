In Neuseeland ist Rauchen für Jugendliche jetzt lebenslang verboten

Neuseeland hat ein lebenslanges Rauchverbot für junge Menschen beschlossen. Danach darf an niemanden mehr Tabak verkauft werden, der am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde. Dieses Mindestalter für den Kauf von Zigaretten wird jedes Jahr heraufgesetzt.

In der Praxis heißt das: Wer in 40 Jahren eine Schachtel Zigaretten kaufen will, muss mit seinem Ausweis nachweisen, dass er mindestens 53 Jahre alt ist.

Weniger Verkaufsstellen

Die neuseeländischen Gesundheitsbehörden hoffen allerdings, dass das gar nicht mehr nötig sein wird. Denn das Land soll bis 2025 rauchfrei sein. Deshalb wird nicht nur der Verkauf per Gesetz geregelt, sondern auch die Zahl der Händler, die Tabak verkaufen dürfen - sie wurden in dem Land mit 5 Millionen Einwohnern von derzeit 6.000 auf 600 Händler reduziert.

Zudem wird die zulässige Nikotinmenge im Rauchtabak gesenkt.

"Es gibt keinen guten Grund, ein Produkt zuzulassen, das die Hälfte der Menschen, die es benutzen, tötet", sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir dem in Zukunft ein Ende setzen werden, wenn wir dieses Gesetz verabschieden."

Verall erwartet Einsparungen im Gesundheitssystem in Milliardenhöhe. Durch das Rauchen verursachte Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen müssen zukünftig nicht mehr behandelt werden, so die Hoffnung. Die Abgeordneten stimmten mit 76 zu 43 Stimmen für das Gesetz.

Furcht vor Schwarzhandel

Insbesondere die Liberalen sind gegen das Gesetz: Sie befürchten, dass viele Trafiken ihr Geschäft aufgeben müssen. Und man erinnerte an die Prohibition in den USA, die einen florierenden Schwarzmarkt geschaffen habe.

Das neue Gesetz hat keinen Einfluss auf den Verkauf von E-Zigaretten, die in Neuseeland schon jetzt beliebter sind als Tabak. Das neuseeländische Statistikamt meldete im vergangenen Monat, dass acht Prozent der neuseeländischen Erwachsenen täglich rauchen, während es vor zehn Jahren noch sechzehn Prozent waren. Inzwischen konsumieren 8,3 Prozent der Erwachsenen täglich E-Zigaretten, vor sechs Jahren waren es noch weniger als ein Prozent. Die Raucherquote ist unter den indigenen Maori nach wie vor höher – etwa zwanzig Prozent bezeichnen sich als Raucher.

Schon jetzt können in Neuseeland nur Erwachsene über 18 Jahren legal Zigaretten kaufen. Zudem müssen die Verpackungen von Tabakwaren mit deutlichen Gesundheitswarnungen gekennzeichnet sein und Zigaretten dürfen nur in standardisierten Packungen verkauft werden.