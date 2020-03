Humane Papillomviren: "In Österreich lassen sich noch immer zu wenige impfen"

Wirksamer Schutz

Im Gegensatz zu den meisten anderen Krebserkrankungen sind die durch HPV ausgelösten Arten durch eine Impfung vermeidbar. "Die HPV-Impfung ist eigentlich eine echte Erfolgsstory", schildert Elmar Joura, HPV-Experte von der MedUni Wien. "Allerdings lassen sich in vielen Ländern, darunter Österreich, noch immer viel zu wenige impfen lassen." Bereits Anfang der 1980er belegte der deutsche Mediziner Harald zur Hausen den Zusammenhang zwischen bestimmten HP-Viren und Gebärmutterhalskrebs. "Damit wurde die Rutsche für den Impfstoff gelegt. Heute wissen wir, dass er Krebs verhindern kann", sagt Joura.

Die beste Wirkung zeige die Impfung, "wenn sie bei Mädchen und Buben möglichst früh beziehungsweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht wird". Auch nach dem ersten Sexualkontakt sei eine Impfung "jedenfalls sinnvoll".

Österreich war eines der ersten Länder, das sich für die Impfung von Buben und Mädchen ausgesprochen hat. Seit 2014 ist die HPV-Impfung in Österreich Teil des Schulimpfprogramms, für Mädchen und Burschen zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr damit kostenlos. Nach dem zwölften Lebensjahr kostet eine vollständige Immunisierung derzeit etwas über 600 Euro. Genaue Zahlen zur Durchimpfungsrate gibt es nicht. "Wir gehen davon aus, dass noch immer weit unter 50 Prozent der Bevölkerung eine Immunisierung erhalten haben", sagt Christian Schauer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO). "Das ist viel zu wenig."

Laut Studien komme es erst ab einer Rate von über 80 Prozent zu einem deutlichen Rückgang der mit HPV in Zusammenhang stehenden Krebsarten. "Vorreiter sind hier aktuell Länder wie Großbritannien, Spanien sowie der gesamte skandinavische Raum", sagt Schauer.

Hartnäckige Mythen

In Österreich wurde der ambitionierte Start der Impfung durch das Aufkommen angeblicher Impfschäden durch die HPV-Impfung getrübt. Konkret geht es um das Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) und das posturale Tachykardiesyndrom (POTS), die vor einigen Jahren in zeitlichem Zusammenhang mit der HPV-Impfung auftraten. "Die WHO hat diese Mythen mehrfach in großangelegten Studien wiederlegt. Die Sicherheit der Impfung wurde eindeutig bewiesen, leider halten sich solche Fehlinformationen hartnäckig, wenn sie nicht zeitgerecht aufgeklärt werden", betont Hans Jürgen Dornbusch, Impfreferatsleiter der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde.

Anlässlich des Welt-HPV-Tages am 4. März richten heimische Experten einen Appell an die Politik. AGO-Präsident Schauer: "Neben verstärkter Aufklärungsarbeit in Schulen und der Ausweitung der kostenfreien Impfung auf bis zu 18-Jährige sollten Schul- und Kinderärzte fix als Durchführer der Impfung etabliert oder die HPV-Impfung im Mutter-Kind-Pass verankert werden."