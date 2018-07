Krebsvorstufen: HPV-Test genauer als PAP-Abstrich

Bis zu jede vierte Frau unter 30 Jahren ist mit HPV infiziert. Bei den meisten gehe die Infektion innerhalb von bis zu zwei Jahren wieder zurück – ohne, dass es zu einer Krebsvorstufe kommt. Kohlberger: „Gerade bei jungen Frauen kommt das Immunsystem sehr gut mit einer HPV-Infektion zurecht. Bei unter 30-Jährigen ist der HPV-Test als Screening-Verfahren daher nicht geeignet. Die Frauen werden durch den Nachweis der Infektion eher unnötig verunsichert.“

Gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften gibt die OEGGG in einer neuen Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs folgende Empfehlung: Im Rahmen des derzeit bestehenden Vorsorgeprogramms soll Frauen ab 30 zumindest alle drei Jahre zu einem HPV-Test geraten werden.

Schon jetzt übernehmen die Krankenkassen die Kosten für den Test – allerdings nur in manchen Bundesländern, darunter Wien. Kohlberger geht davon aus, dass nach der von der Regierung geplanten Harmonisierung der Gebietskrankenkassen, dies auch österreichweit der Fall ist.

Während hierzulande die Krebsvorsorge davon abhängt, ob Frauen zur Kontrolle beim Frauenarzt gehen, gibt es in anderen Ländern organisierte Screenings, bei denen Frauen national eingeladen werden – ähnlich dem Mammografie-Screening. Das ist etwa in den Niederlanden (ab 30 Jahren), Mexiko (ab 35 Jahren) und Australien (ab 25 Jahren) der Fall. In Italien gibt es derzeit in manchen Regionen ein Pilotprojekt (ab 30 Jahren). In Deutschland wird ein ähnliches Modell erarbeitet.