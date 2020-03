PAP-Test: Die Angst vor dem Krebsabstrich

Der Krebsabstrich am Gebärmutterhals stellt die wichtigste Methode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs dar. In Österreich wird Frauen seit den 1970er-Jahren der zytologische Abstrich, der PAP-Test, empfohlen. Bei dieser Untersuchung geht es darum, Zellveränderungen am Gebärmutterhals zu diagnostizieren. So können Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs behandelt werden.

Bei der Bewertung des Abstrichs im Labor wird eine Einteilung in fünf Grade getroffen. Gruppe I und II gelten als unbedenklich, die Gruppen IV und V diagnostizieren entartetes Gewebe bis hin zu Gebärmutterhalskrebs. Dazwischen liegen die Stufen III und IIID – dabei handelt es sich um einen unklaren Abstrich, der leichte bis ausgeprägte entzündliche Veränderungen belegt. Liegt ein PAP-Befund der Stufe IV vor, wird eine Biopsie angeordnet, bei der Gewebematerial entnommen wird. Handelt es sich um entartetes Gewebe, wird ambulant ein kleiner Gewebekegel aus dem Gebärmutterhals entnommen. Die Bildung eines Karzinoms kann so verhindert werden. Ein Befund der Stufe V bedeutet, dass Zellen von Gebärmutterhalskrebs vorhanden sind. Bei einer Kürettage wird das Gewebe durch Ausschabung entfernt.

14 Prozent aller Österreicherinnen waren bei einem Krebsabstrich schon einmal mit dem unklaren Zervixabstrich III und IIID konfrontiert. Bei der Befundbesprechung werden Patientinnen dazu angehalten, den Abstrich in drei bis sechs Monaten zu wiederholen, da sich die Zellveränderungen in vielen Fällen von selbst zurückbilden. Grund für die Zellveränderungen am Muttermund sind in den allermeisten Fällen HPV-Viren, die beim Geschlechtsverkehr über das Ejakulat des Mannes übertragen werden. Ein Teil der Viren wird im Laufe der Zeit vom Immunsystem unschädlich gemacht. Ist das nicht der Fall, treten Zellveränderungen, also Entzündungen, auf.