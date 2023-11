USA: Weitere, noch potentere Abnehmspritze zugelassen

Der Wirkstoff Tirzepatid kann das Körpergewicht um rund 20 Prozent verringern

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA nun einen weiteren Wirkstoff zugelassen. Tirzepatid wird ebenfalls als Spritze von den Patientinnen und Patienten selbst verabreicht. Anders als die bisherigen Medikamente wird es nicht vom Pharmahersteller Novo Nordisk, sondern von Eli Lilly unter dem Medikamentennamen „Zepbound“ vertrieben. Eli Lilly verkauft bereits das Diabetesmedikament Mounjaro mit dem Wirkstoff und konnte nun in Studien zeigen, dass Tirzepatid das Gewicht der Patientinnen und Patienten um bis zu 20 Prozent reduzieren kann. Im Schnitt verloren die Studienteilnehmer 18 Prozent ihres Körpergewichts, wenn sie sich Tirzepatid in der höchsten Dosis verabreichten.

➤ Mehr lesen: Ozempic, Saxenda: Selbstmordgedanken nach Abnehmmittel?

Zum Vergleich: Wegovy von Novo Nordisk führt zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15 Prozent. Das neu zugelassene Medikament steht damit in direkter Konkurrenz zu Wegovy, das derzeit in Österreich nicht am Markt ist, und zu Saxenda, welches in Österreich für Gewichtsabnahme bei Adipositas zugelassen ist.

In den USA ist Zepbound nun für Menschen mit Fettleibigkeit (Body Mass Index größer 30 kg/m²) sowie für Menschen mit Übergewicht (BMI größer 25 kg/m²) und mindestens einer durch Fettleibigkeit bedingten Erkrankung wie Herzerkrankungen, Prädiabetes (eine Vorstufe von Diabetes) oder erhöhte Blutfette zugelassen.