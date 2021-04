Wegen Covid-19 steigt die Zahl der Lungentransplantationen

Der Thoraxchirurg: "Es gibt allerdings viele Patienten, deren Lungenschäden so ausgedehnt sind, dass sie nicht mehr von der ECMO wegkommen. Für sie ist eine Transplantation alternativlos."

Weltweit wurde bisher nur von rund 50 Lungentransplantationen bei Patienten nach schwersten Covid-19-Erkrankungen berichtet. Das Wiener Zentrum ist von Anfang an ganz vorn dabei. Im Mai vergangenen Jahres konnte die Abteilung von der ersten Covid-19-Lungentransplantation in Europa berichten.

Warum kommen nur so wenige Patienten infrage?

Infrage kommen ausschließlich Kranke, bei denen ihr Gesamtzustand eine erfolgreiche Lungentransplantation mit langfristigen Überlebenschancen erwarten lässt - deshalb die vielen Ablehnungen. Die Beurteilung erfolgt nach strikten Kriterien. Das gilt auch für die Reihung. Der Thoraxchirurg: "In der Transplantationsmedizin ist es so, dass derjenige, der den Eingriff am dringendsten benötigt, in der Liste ganz nach oben kommt."

Covid-19 hat jedenfalls die Art der Patienten, welche derzeit dringend auf eine Lungentransplantation warten, geändert. Hötzenecker: "In der Vergangenheit hatten wir zwar auch gelegentlich Patienten mit akutem respiratorischem Lungenversagen (ARDS; Anm.), zum Beispiel nach einer Influenza. Aber sonst waren es vor allem Patienten mit Lungenemphysem, zystischer Fibrose oder idiopathischer Lungenfibrose."

Somit bestand der Großteil der Lungentransplantierten aus Kranken mit chronischen Lungenerkrankungen. Covid-19 ließ sozusagen den akuten Bedarf an Transplantationen in die Höhe schnellen. Die Betroffenen kommen ins Spital, werden zunächst nicht-invasiv beatmet. Dann kommt die Verlegung in die Intensivstation mit Intubation und maschineller Beatmung - und schließlich die ECMO.

Experte rechnet heute mit 120 Lungentransplantationen

Der Thoraxchirurg: "Das Krankheitsbild der Patienten, die nicht mehr von der ECMO wegkommen, ist sprichwörtlich apokalyptisch. Oft kommt es zu zusätzlichen bakteriellen Infektionen der Lunge mit Abszessbildung. Wir sehen massive Vernarbungen, bei denen das Lungengewebe immer dichter und fester wird."

Freilich, es könnte durchaus sein, dass der bisherige Bedarf für Lungentransplantationen nach akuten Covid-19-Erkrankungen nur die Spitze eines Eisberges ist. Hötzenecker: "Wir schätzen jetzt schon, dass wir in Wien in diesem Jahr auf etwa 120 Transplantationen kommen werden. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft vermehrt Patienten sehen, die ihre schwere Akuterkrankung überstanden haben, bei denen aber zum Beispiel eine aufgetretene Lungenfibrose längerfristig fortschreitet."

Die Größe des Zentrums an der Wiener Universitätsklinik und die jahrzehntelange Erfahrung der Wiener Spezialisten haben bei allen Herausforderungen einen anhaltend positiven Effekt, wie der Experte erklärte: "Bisher können wir auch jene Patienten versorgen, die aus anderen Gründen als Covid-19 eine Lungentransplantation dringend benötigen." Etwas längere Wartezeiten gebe es höchstens bei einigen wenigen Patienten mit niedriger Priorisierung.