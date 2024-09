Wechseljahre: Zwei Drittel der Frauen fühlen sich am Arbeitsplatz beeinträchtigt

Die Wechseljahre können für Frauen eine belastende Zeit sein - das rückt zunehmend ins Bewusstsein. Doch dass die Veränderungen im Hormonhaushalt ebenso das Berufsleben beeinflussen, ist noch immer ein Tabuthema. Das zeigen die Ergebnisse des erstmals veröffentlichten "MenoSupportAustria". Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden 1.720 in Österreich arbeitende Frauen befragt, wie die Wechseljahre Arbeitsfähigkeit, Karriere und den Pensionsantritt von Frauen beeinflussen.

Mehr als zwei Drittel der befragten Österreicherinnen gaben an, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz von Wechselbeschwerden beeinträchtigt fühlen. Am häufigsten wurden körperliche und geistige Erschöpfung (71,4 %), Schlafstörungen (61,9 %), Wallungen (58,5 %), Reizbarkeit (50.1 %) und depressive Verstimmungen (40,6 %) genannt.