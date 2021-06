Warum Patienten mit chronischen Entzündungen geimpft werden sollen

Zehn Prozent mit neutralisierenden Antikörpern

Mehrere Studien belegen mittlerweile eine Wirkung der Corona-Impfung bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen, etwa von Forschern des Klinikums Erlangen in Deutschland. Sie wurde im Fachjournal Annals of the Rheumatic Diseases veröffentlicht.

Zwar entwickelte von knapp 270 Teilnehmern einer von zehn keine neutralisierenden Antikörper. „Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass die allermeisten Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen gut auf die Impfung ansprechen.“ Zusätzlich war die Impfung für die Betroffenen gut verträglich.