Warum Impfungen im höheren Alter ganz besonders wichtig sind

Insgesamt sind Österreich und die EU bei den Impfstoffen in einer guten Position, sagte Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs): "Europa stellt nach wie vor das Herz der weltweiten Impfstoffforschung und der Impfstoffproduktion dar. 76 Prozent der weltweit hergestellten Impfdosen - exklusive Covid-19 - stammen aus 27 europäischen Produktionsstätten in elf Ländern." In Europa würden pro Jahr rund 1,7 Milliarden Impfstoffdosen produziert, etwa 50 Prozent davon gingen an humanitäre Impfprogramme.

Im Gegensatz zur Situation rund um stark unter Kostendruck stehende - oft trotzdem lebensrettende - Generika, bei denen die Produktion in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend nach China und Indien verlagert wurde, ist der Vakzine-Sektor wegen seiner Komplexität in Forschung und Herstellung in Europa geblieben. "Die Impfstoffproduktion ist die 'Haute Cuisine' der Arzneimittelproduktion", erklärte Herzog. In Österreich gibt es vier Forschungs- und Produktionsstätten für Vakzine (Orth/Donau und Krems in NÖ, Wien und Kundl in Tirol).