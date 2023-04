Durch Corona: Vertrauen in Kinderimpfungen vielerorts gesunken

Vermeidbare Todesfälle

"Der Basisimpfschutz für Kinder ist global und auch in Österreich von enormer Bedeutung, wie auch Masernausbrüche sogar in Österreich deutlich aufzeigen. Kein Kind soll an einer vermeidbaren Krankheit sterben müssen", appellierte UNICEF Österreich-Geschäftsführer Christoph Jünger.

Von den 67 Millionen Kindern mit den ausgefallenen Routineimpfungen erhielten 48 Millionen keine einzige Impfung ("zero dose"). Ende 2021 verzeichneten Indien und Nigeria, Länder mit hohen Geburtsraten, die größte Zahl gänzlich ungeimpfter Kinder, aber auch in Myanmar und auf den Philippinen stieg diese.

Kinder ohne Impfschutz leben vor allem in den am stärksten benachteiligten Regionen. In den ärmsten Haushalten sei eines von fünf Kindern nicht geimpft, verglichen mit einem von 20 Kindern in den wohlhabendsten Haushalten. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sei etwa eines von zehn Kindern in städtischen Gebieten und eines von sechs Kindern in ländlichen Gebieten nicht geimpft. In wohlhabenderen Ländern gibt es diese Unterschiede laut UNICEF kaum.

Vertrauensbildung auf die Agenda

Das Kinderhilfswerk rief Regierungen auf, ihre finanziellen Zusagen für Impfungen zu erhöhen und Gelder bereitzustellen - einschließlich noch verfügbarer Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Nötig seien auch Maßnahmen zur Vertrauensbildung. "Routineimpfungen und starke Gesundheitssysteme sind der beste Weg, künftige Pandemien, vermeidbare Todesfälle und Leid zu verhindern", sagte Catherine Russell.