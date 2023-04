Corona: Weniger Todesfälle bei Senioren dank fünfter Impfung

Die Studie wird an diesem Wochenende auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Kopenhagen vorgestellt, vollinhaltlich veröffentlicht wurde sie Donnerstag im Fachblatt Lancet Infectious Diseases. Der Hintergrund, so Ronen Arbel von der größten israelischen Krankenversicherung "Clalit Health Services" (CHS) und seine Co-Autoren in der wissenschaftlichen Zeitschrift: "Ab September 2022 wurde eine einmalige Booster-Immunisierung mit einem bivalenten mRNA-Impfstoff (Pfizer-BioNTech; Anm.) für Erwachsene empfohlen, die größtenteils bereits voll durchgeimpft worden waren und ein hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hatten."