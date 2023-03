Corona: WHO lockert Empfehlungen für Covid-19-Impfung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Empfehlungen für eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung geändert. Die Beratende Expertengruppe für Immunisierung der UN-Gesundheitsorganisation (SAGE) hat die Bevölkerung in ihrem überarbeiteten Fahrplan in die Risikogruppen "hoch", "mittel" und "niedrig" eingestuft, entsprechend dem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder daran zu sterben.

Auffrischungsimpfungen kein Risiko

Zur Gruppe mit "hohem" Risiko zählen ältere Erwachsene über 60 Jahren sowie jüngere Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Menschen mit Immunschwächeerkrankungen wie HIV, Schwangere sowie medizinisches Personal. Für sie empfiehlt die WHO eine zusätzliche Auffrischungsimpfung entweder sechs oder zwölf Monate nach der letzten Dosis.