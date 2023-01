"The good, the bad & the ugly": Corona-Impfstoffe waren entscheidende Hilfe

"Das Gute, das Böse & das Wiederliche": In Anlehnung an einen berühmten Filmtitel hat die Wiener Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt eine Fortbildungsveranstaltung für Ärzte und Apotheker mit dem Untertitel "The good, the bad & the ugly" versehen. Das Gute, so die Expertin: "Es gibt durch die Pandemie einen enormen Booster in der Impfstoffentwicklung auch für andere Erkrankungen." Schlecht seien hingegen Aspekte der Kommunikation zur Covid-19-Impfung zu sehen, "die nicht immer gut gelaufen" sei. Außerdem kehrten durch entstandene Impflücken andere Erkrankungen zurück, die durch Immunisierungen kontrolliert werden könnten. "The ugly" sei schließlich Long Covid als eine der Folgen der Pandemie.