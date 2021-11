Virologe Krammer: "Man hat es verabsäumt, sich vorzubereiten"

Österreich "hat es leider versäumt, sich auf den Herbst vorzubereiten", sagt der österreichische Virologe Florian Krammer in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. "Die Durchimpfungsraten sind zu niedrig, wie auch in der Schweiz." Krammer ist Professor für Impfstoff-Forschung an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York.

Im Frühling habe noch gut ausgesehen: "Alle dachten, inklusive mir, dass die Durchimpfungsraten rauf müssten, und wenn die hoch genug seien, dann sei der Spuk vorbei." Dann seien zwei Dinge passiert: "Erstens tauchte die Delta-Variante auf. Und zweitens hat man zu wenig gemacht, um Leute aktiv zur Impfung zu bewegen. Jetzt sitzt man mit Durchimpfungsraten von 63 oder 64 Prozent in der Gegend rum (Anm.: laut letzten verfügbaren Zahlen vom Samstag sind es in Österreich jetzt knapp 66 Prozent) und ist mit einer Variante konfrontiert, die viel ansteckender ist und eine kürzere Inkubationszeit hat als die früheren Varianten." Und mit dem kälteren Wetter könne sich das Virus "wieder super vermehren. Aber dass es den saisonalen Effekt geben würde, das hat man schon letztes Jahr gesehen."