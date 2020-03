Viraler Fußabdruck: "Verhalte dich, als ob du infiziert wärst"

Um das Coronavirus, das um ein Vielfaches ansteckender als die saisonale Grippe und derzeit noch mit keinem Medikament behandelbar ist, auszuhungern, brauche es aber das kollektive Bemühen: "Wir sind alle gefordert. Egal ob man jung oder alt, krank oder gesund ist."

Virus vs. Menschen

Haas, der an der FH Wiener Neustadt Psychologie, Data-Mining und Zukunftsforschung lehrt, erklärt auch, warum: "Im Prinzip arbeiten während dieser Pandemie zwei Biosysteme gegeneinander: Die Viren auf der einen und die Menschen auf der anderen Seite." Das Virus wolle seinerseits die Anzahl der Menschen, die es befallen kann, maximieren. "Wir als Menschen müssen dem entgegenwirken und den Erregern durch unser eingeschränktes Verhalten radikal den Lebensraum nehmen."

Fakt ist: Das Virus liebt Menschenansammlungen – und auch jeden singulären Mensch-zu-Mensch-Kontakt. "Jeder von uns scheidet Viren aus und empfängt sie potenziell", sagt Haas. Unser "viraler Footprint", wie der Experte das individuelle Ansteckungspotenzial benennt, wächst damit proportional zum Bewegungsradius. "Nur, wenn wir diesen gesamtgesellschaftlich minimieren, können wir die Ansteckungsrate eindämmen."

Neue goldene Regel

Nicht nur das Schlagwort #ActLikeYouAreInfected zieht weite Kreise. Auch eine spontane Idee aus dem Wiener Wilhelminenspital geht in den sozialen Medien um die Welt. Zwei Krankenschwestern wandten sich am Montag im Netz an die Öffentlichkeit: "Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr bitte für uns daheim", war auf dem Schild von Jenifer Damith und Jessica Wallner zu lesen. Andere Ärzte und Pfleger ziehen mit. Etwa die Belegschaft des Kepler Uniklinikums in Linz.