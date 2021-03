Vermehrt Daten zu Astra-Zeneca-Wirksamkeit über 65 Jahren

Für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astra Zeneca gibt es nun vermehrt Daten zur Wirksamkeit bei über 65-Jährigen. Die Stadt Wien hat diese Woche einen breiteren Einsatz in dieser Altersgruppe gestartet. Das Nationale Impfgremium wollte dagegen die finalen "Peer-Review"-Studienpublikationen in Fachblättern abwarten. Astra Zeneca habe sich selbst "der Wissenschaft verschrieben", betonte Karin Storzer, Head of Communication von Astra Zeneca Österreich, gegenüber der APA.

Durch die Kooperation mit der Universität Oxford gab es bereits viele Publikationen zu Studien mit dem seit Ende Jänner in der EU für alle Altersgruppen ab 18 Jahren zugelassenen Impfstoff. Zur uneingeschränkten Empfehlung des Impfstoffs ab 65 Jahren lagen einigen nationalen Behörden - darunter in Österreich - jedoch noch zu wenige Daten ab diesem Alter vor.

Das könnte sich demnächst ändern, wenn in den kommenden ein bis zwei Wochen eine große Studie zum Astra-Zeneca-Impfstoff aus den USA erwartet wird. Die Daten werden laut dem Pharmakonzern mehr als 30.000 Studienteilnehmer umfassen, wobei 20.000 den Astra-Zeneca-Impfstoff und 10.000 ein Placebo erhielten. 25 Prozent der Probanden waren älter als 65 Jahre.