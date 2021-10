Unterschätztes Problem: Neuerliche Corona-Infektion alle 16 Monate?

In England - wo die Infektionszahlen derzeit stark steigen - infizieren sich viele Menschen immer öfter ein weites oder drittes Mal. Eine neue Studie, erschienen im Fachjournal The Lancet, zeigt jetzt, dass sich Genesene, wenn sie nicht geimpft sind, im Schnitt alle 16 Monate neu infizieren - und zwar in einer "endemischen Situation", wenn also die Rate der Genesenen und Geimpften bereits sehr hoch ist und es keinerlei Schutzmaßnahmen mehr gibt. Als kürzester realistischer Zeitraum für eine Reinfektion werden drei Monate genannt - was Einzelfälle in noch kürzeren Abständen nicht ausschließt.