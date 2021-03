Über Digital Detox in der Pandemie und den schwierigen Weg ins „OFF“

Immer wieder einmal hat Anna (27) schon auf Digitales verzichtet. Im ersten Lockdown hat sie dann bemerkt, wie die sozialen Netzwerke sie deprimiert haben: „Ich habe gesehen, was die anderen alle so gemacht haben. Brot gebacken, Pesto gemacht – und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt auch etwas Neues lernen, um meine Zeit gut zu nutzen“, erzählt sie. Dann hat sie für einige Wochen einfach den Stecker gezogen und sich ausgeklinkt aus den sozialen Medien.

Am Anfang fiel die Umstellung nicht so leicht, aber mit der Zeit schaffte sie sich neue Gewohnheiten , erzählt Anna. Bei ihrer Rückkehr in die digital-soziale Welt, hätte sie dann alles „viel entspannter gesehen“: „Ich hab wieder bewusster wahrgenommen und begonnen zu selektieren, was ich wirklich sehen will und was ich mir sparen möchte.“ Auch jetzt noch versucht sie, ihre private Nutzung so klein wie möglich zu halten. Das ist aber nicht so leicht, der Grund: ihr neuer Job als Social-Media-Managerin. „Ich versuche, das zu trennen und in meiner Freizeit weniger auf sozialen Medien zu sein.“