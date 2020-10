Lebensfreude ohne Technologie: einfach abschalten

Ready for Take-off. Das Kabinenpersonal bittet jeden Passagier, auf seinen digitalen Geräten den Flugzeugmodus zu aktivieren: am Handy, auf der Smartwatch, am Tablet. Ohne Datenverbindung verspürt man Entspannung. Endlich hat man Ruhe zum Lesen oder auch nur, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Gleichzeitig empfindet man eine gewisse Neugierde auf das, was nach der verordneten digitalen Ruhe in der Inbox, WhatsApp oder im Web auf einen wartet.