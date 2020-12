Digitaler Stress kann krank machen

Und was sind die häufigsten Auswirkungen von digitalem Stress? „Eine emotionale Erschöpfung und es gibt nachgewiesen eine höhere Wahrscheinlichkeit für depressive Verstimmungen. Augenschäden und Schäden am Haltungs- und Bewegungsapparat sind natürlich auch häufig zu beobachten.“, erklärt der Uniprofessor die Datenlage. Und spricht noch einen weiteren Punkt an, nämlich die ökonomischen Probleme, die digitaler Stress in Unternehmen verursachen kann: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit digitalem Stress haben erhöhte Fehlzeiten, eine niedrigere Arbeitsmotivation und sind nachgewiesen weniger produktiv als ihre Kollegen.“