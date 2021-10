"Crying Rooms": Wo Menschen zum Weinen hingehen

Potenziell emotional labile Menschen in einer solchen Umgebung allein zu lassen, hält sie für gefährlich. "Stimmungen können kippen und schlimmstenfalls in einem Zusammenbruch enden." Im "Crying Room" stellen Aushänge mit Notfallnummern neben funktionsfähigen Telefonen sicher, dass das nicht passiert. "In diesem Fall würde ich das Ganze in die Kategorie 'Selbsthilfegruppe' und damit positiv einordnen."

Das Projekt ist Teil einer großen Kampagne, mit der die spanische Regierung psychisches Leid entstigmatisieren will. Rund 100 Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand. Neben dem "Crying Room" soll es bald auch kostenlose Hotlines für Menschen in Krisen geben.

Der Zeitpunkt kommt wohl nicht von ungefähr: Die Corona-Pandemie hat viele Menschen an die Grenzen der Belastbarkeit getrieben und Mängel in der Versorgung psychisch Leidender offengelegt. "Durch den langen Ausnahmezustand und die vielfältigen Strapazen sind viele in einen Zustand der Überforderung geschlittert – das wirkt bis heute nach", weiß Flenreiss-Frankl. Dass man mit dem "Crying Room" das Bewusstsein für psychische Gesundheit stärken will, begrüßt sie: "Emotionen brauchen Raum und sollten in der Mitte der Gesellschaft Platz haben. Das zeigt auf, dass man nicht allein ist. Gleichzeitig ist es schön, Schutzzonen zu schaffen, wo man Gefühlen freien Lauf lassen kann."