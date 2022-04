Top-Infektiologe Fauci zu Corona: Warum Herdenimmunität kein Ziel mehr ist

"Wir brauchen nicht länger dieses schwer fassbare Konzept der Herdenimmunität als ein erstrebenswertes Ziel: Die Kontrolle von Covid-19 ist ohnehin bereits in greifbarer Nähe", schreibt der der Direktor des US-National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mit Kollegen im Journal of Infectious Diseases.

"Hohe Hintergrundimmunität"

"Nach mehr als zwei Jahren mit der Viruszirkulation und mehr als einem Jahr mit Impfungen mit Boostern, haben wir jetzt ein hohes Maß an Hintergrundimmunität in der Bevölkerung erreicht." Gleichzeitig gebe es medizinische Gegenmaßnahmen wie antivirale Medikamente und Antikörper, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, sowie auch breit verfügbare Testmöglichkeiten.

Fauci zuversichtlich: "Mit diesen Interventionen werden wir eine Kontrolle der Virusausbreitung in der Bevölkerung erreichen, ohne die durch Covid-19 verursachten gesellschaftlichen Verwerfungen der vergangenen zwei Jahre."

Anders als bei Polio und Masern

Klassische Vorbilder für das Konzept der Herdenimmunität sind das Polio- und das Masernvirus, die genetisch stabil sind. Allerdings sind auch da sporadische Ausbrüche in regional nicht ausreichend geimpften Bevölkerungsgruppen möglich. Bei ausreichender Durchimpfungsrate werden Infektionen Ungeimpfter aber weitgehend verhindert.