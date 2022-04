Auch die WHO betont in ihrem Bericht, dass es sich nach wie vor um die Omikron-Variante handelte: "XE zählt solange zur Omikron-Variante, bis deutliche Unterschiede in der Übertragbarkeit, den Erkrankungseigenschaften, einschließlich der Erkrankungsschwere, berichtet werden."

In dem WHO-Bericht heißt es auch, dass es in der Woche vom 21. bis 27. März global einen 14-prozentigen Rückgang an neuen Fällen (insgesamt 10 Millionen) im Vergleich zur Woche davor gab. Die Zahl der neuen Todesfälle (mehr als 45.000) stieg allerdings um 43 Prozent, was aber auch mit einer Neudefinition der Zählweise in vielen Staaten zu tun habe.

Insgesamt wurden bis 27. März 479 Millionen Covid-19-Fälle und mehr als sechs Millionen Todesfälle gemeldet.

Unklar ist auch, ob es sich bei dem globalen Rückgang um eine tatsächliche Reduktion handelt oder nur um einen Effekt von weniger Testungen. "Als WHO sind wir besorgt über den deutlichen Rückgang an SARS-CoV-2-Testungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten", heißt es in dem Bericht.