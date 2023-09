Suizidgedanken und -versuche: Fälle bei Jugendlichen verdreifacht

Auch Leistungsprobleme in der Schule, zum Beispiel aufgrund von Konzentrationsstörungen bei einer Depression, können bei vormals leistungsstarken Kindern und Jugendlichen an den Rand der Verzweiflung führen. Was dann ganz wichtig ist: darüber sprechen zu können. Böge: "Allerdings war in der Pandemie Entlastung in der Peergroup oder im Umfeld kaum möglich. Jeder war mit seinen eigenen Themen beschäftigt."

Auch abseits der Pandemie ist Isolation ein Risikofaktor für selbstgefährdendes Verhalten. "Kinder brauchen Bezugspersonen, denen sie vertrauen, bei denen sie schwierige Themen besprechen und ihre Not lassen können", sagt die Expertin. Glücklicherweise, auch das betont Böge, gebe es im Kindes- und Jugendalter viel mehr versuchte als vollendete Suizide. Hierzulande sterben pro Jahr etwa 1.100 Menschen durch Suizid, etwa 25 bis 30 davon sind jünger als 18 Jahre.

