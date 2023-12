Lungenkrebs: 80-prozentige Überlebensrate durch Untersuchungen

Seit Jahren gefordert

In Österreich fordern Lungenspezialisten seit Jahren zumindest die Planungsarbeiten für ein Lungenkarzinom-Screening-Programm, wie es in den USA längst existiert. Die amerikanische Krebsgesellschaft hat erst vor kurzem den Personenkreis für die Früherkennung erweitert: Alle Raucher und Ex-Raucher im Alter zwischen 50 und 80 Jahren mit mehr als 20 Pack/Years (20 Jahre eine Packung pro Tag oder äquivalenter Wert; z.B. zehn Jahre zwei Packungen pro Tag etc.) sollen zur jährlichen Untersuchung gehen.

"In diversen Studien konnte gezeigt werden, dass mittels regelmäßiger Low-Dose-Computertomografie-Untersuchungen die Lungenkrebs-Sterblichkeit bei Risikogruppen in einem Beobachtungszeitraum von zehn Jahren um bis zu 20 Prozent gesenkt werden konnte", hatte erst im Sommer dieses Jahres der Linzer Experte Bernd Lamprecht erklärt. "Bei Frauen war der Nutzen einer solchen Vorsorgeuntersuchung mit einer Reduktion von 40 bis 60 Prozent der Sterblichkeit sogar noch deutlicher."

In Österreich ließen sich damit pro Jahr rund 1.000 Menschenleben retten. Neue Therapien in der Onkologie verstärken derzeit die Bedeutung einer frühen Lungenkarzinom-Diagnose noch zusätzlich. Durch eine medikamentöse Behandlung schon vor der Operation zur Entfernung eines Tumors werden nämlich auch bereits Lungenkarzinome in einem späteren Stadium heilbar.