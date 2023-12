Studie: Anstieg von Darmkrebs bei unter 50-jährigen Männern

Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten, durch Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelungen sind allerdings auch Vorstufen bereits gut zu diagnostizieren. Betroffen waren bisher vor allem über 50-Jährige, weshalb auch Vorsorge- und Screening-Programme auf diese Altersgruppe ausgelegt sind.

In den vergangenen Jahren stiegen aber die Darmkrebs-Diagnosen bei Männern unter 50 Jahren in Österreich an. Frauen sind davon nicht betroffen, berichtete die MedUni Wien am Donnerstag aus einer aktuellen Studie. Zudem nahm im gleichen Zeitraum die Häufigkeit von Darmkrebs in den meisten europäischen Ländern, darunter Österreich, in der Generation ab 55 Jahren ab. Das Nationale Screening Komitee auf Krebserkrankungen rät nun zu früheren Vorsorgeuntersuchungen.

