Stress als Herzinfarktrisiko: Welche Rolle die Gene dabei spielen

Es sind Studiendaten aus den USA: In den ersten zehn Tagen nach Weihnachten, den ersten fünf Tagen nach den US-Präsidentenwahlen und den ersten fünf Tagen nach großen Sportereignissen wie dem Super Bowl steigt die Rate an Herzinfarkten. Diese Zeitabschnitte sind für viele Menschen stark stressbelastete Zeiten, verglichen mit anderen Perioden im Jahr. Doch woran liegt es, dass viele Menschen derartige Phasen gut überstehen, andere aber nicht? Und welche Rolle spielt Stress generell als Risikoafaktor für Erkrankungen der Herzgefäße? Neue Studienergebnisse liefern Antworten auf diese Fragen.