Stefanie Stahl: "Heute sagt man halt Narzisst, früher hätte man 'A....' gesagt"

Psychotherapeuten sind in 100 Jahren also obsolet?

Ein Buch zu schreiben, ist ein herausfordernder Prozess. Ich tue es, weil ich denke, dass ich damit vielen helfen kann. Das bekomme ich auch rückgemeldet. Menschen schreiben mir: "Steffi, du hast mein Leben verändert." Solange ich noch Neues zu sagen habe, beiße ich also in den sauren Apfel.

In einem Interview meinten Sie, gar nicht so gerne Bücher zu schreiben. Warum tun Sie es dennoch?

Stefanie Stahl: (lacht) Unsere Psyche umfasst all unsere Emotionen, unser Denken, wie wir wahrnehmen und unser Verhalten. Die Psychologie ist ein weitreichendes Gebiet – und nicht so schnell auserzählt.

Social Media hat eine ablenkende Funktion, ja. Der Punkt ist, dass wir allgemein ungemeine Anstrengungen darauf ausrichten, belastende Gefühle nicht fühlen zu müssen. Uns nicht unserer Angst, Verletzlichkeit und Sterblichkeit zu stellen. Damit bleiben sie unverarbeitet und brechen sich in dysfunktionalen Verhaltensweisen Bahn. Wenn jemand seine Trauer über fehlendes Lob in der Kindheit nicht verarbeitet hat, kann es passieren, dass er ein hohes Machtbestreben entwickelt und zuungunsten anderer auslebt. Zum Beispiel ein herrischer Chef ist. Oder, wie im Fall von Putin – selbst schwersttraumatisiert –, ganze Völker ins Verderben führt.

Sie schreiben der Arbeit mit dem Inneren Kind, also frühen Prägungen, Heilsames zu. Warum?

Sind die Eltern wenig einfühlsam, lernt das Kind früh, seine Gefühle zu unterdrücken. Das ist Nährboden für psychische Probleme im späteren Leben. Die Gefühle spuren sich in schlimmen Fällen bei starker Vernachlässigung gar nicht so richtig im Gehirn ein. Heutzutage weiß man schon viel mehr über diese Zusammenhänge und viele Eltern machen inzwischen einen guten Job.

Wie sieht der aus?

Königskriterium der Erziehungskompetenz ist elterliche Feinfühligkeit. Nur dann kann man Kinder gut in ihrer emotionalen Entwicklung begleiten und sie zu emotionskompetenten Erwachsenen machen. Das Allerwichtigste ist aber, dass Eltern ihre Kinder lieb haben, so einfach es klingt. Dafür braucht es eine gewisse zeitliche Verfügbarkeit. In den ersten Lebensjahren sollten Eltern präsent sein und Kinder nicht zu früh in Fremdbetreuung abschieben. Das ist eine problematische Entwicklung, die der Tatsache, dass sich vieles verbessert hat, gegenübersteht.

Das steht und fällt mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ...

Es darf nicht zulasten der Frauen gehen. Es braucht andere Betreuungs- und Arbeitsmodelle. Es ist Aufgabe der Politik, sie zu entwickeln. Frauen sollen sich emanzipieren, das sollte aber nicht zur Folge haben, dass Kinder schneller in den Kindergarten kommen. Deswegen braucht es engagierte Männer.

Wird der Einfluss der Kindheit nicht überschätzt?

Es ist hirnphysiologisch faktisch so, dass unser Hirn wenig verknüpft ist, wenn wir auf die Welt kommen. Gerade in den ersten Lebensjahren entstehen die allermeisten Verknüpfungen, und zwar in engem Zusammenspiel mit der Umwelt. Das heißt, die Eltern spielen natürlich eine enorm wichtige Rolle. Sie entscheiden über die wichtigsten Fragen: Was bin ich wert? Und was muss ich tun, um geliebt zu werden?

Die Idee, dass alles, was Eltern getan haben, belasten kann, macht gehörig Druck.

Ihre Verantwortung ist auch sehr hoch. Um den Druck rauszunehmen: Eltern müssen nicht perfekt sein, nur hinreichend gut. Kinder können viele Fehler verzeihen, wenn die Grundbotschaft ist: Ich liebe dich, wie du bist.

Versäumt man nicht seine Zukunft, wenn man allzu intensiv seine Vergangenheit bearbeitet?

Nein, es ist eher so: Wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann bestimmt die Vergangenheit das Hier und Jetzt. Ich kann in der Gegenwart nur ein freier Mensch werden, wenn ich mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetze.