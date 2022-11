Starker Anstieg der Influenza-Fälle: Die Grippewelle hat begonnen

In Österreich hat die Grippe-Welle begonnen. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte Dienstag am späten Nachmittag das Zentrum für Virologie der MedUni Wien. Wörtlich heißt es in der Aussendung: "Im Laufe der letzten Wochen konnten wir die Zunahme der Influenzavirusaktivität in ganz Österreich beobachten. Seit Beginn dieser Woche konnte jedoch ein massiver Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden. Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich."