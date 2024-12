Wichtiger Job-Termin? Warum Sie tags zuvor joggen gehen sollten

Bewegung verbessert erwiesenermaßen auch den mentalen Fokus und die Konzentration . Durch Morgensport kann man sich tagsüber also besser konzentrieren. Forschende des University College London konnten nun laut Guardian in einer Studie demonstrieren, dass die Wirkung auf die Gedächtnisleistung über kurzfristige Effekte hinausgehen könnte.

Man konnte zeigen, dass körperliche Aktivität an einem Tag auch mit einer geringfügigen, aber jedenfalls messbaren Verbesserung der Gedächtnisleistung am Folgetag verbunden ist. Wichtig sei eine Kombination mit annähernd ausreichend Schlaf : Demnach sollen 30 Minuten mäßige bis kräftige Bewegung und mindestens sechs Stunden Schlaf in der Nacht zu einer besseren kognitiven Leistung am nächsten Tag beitragen.

Kognitiven Effekten auf der Spur

Um den potenziell verzerrenden Einfluss der Laborumgebung auszuschalten, bat man 76 Erwachsene im Alter von 50 bis 83 Jahren acht Tage lang einen Aktivitätsmesser zu tragen. Mithilfe des Geräts wurden Daten zum Schlaf und der körperlichen Aktivität aufgezeichnet, während die Teilnehmenden ihrem alltäglichen Leben nachgingen. Die Probandinnen und Probanden, das betonen die Forschenden im Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, wiesen keine kognitiven Beeinträchtigungen oder Demenz auf.

Darüber hinaus bat man die Männer und Frauen, täglich online simple kognitive Tests zu absolvieren. Gemessen wurden dabei etwa Parameter wie Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung und kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Es zeigte sich: Pro 30 Minuten absolvierter Bewegung in mäßiger bis starker Intensität (mäßige körperliche Betätigung entspricht einer Aktivität, bei der man etwas außer Atem kommt, starke Aktivität ist so anstrengend, dass man ins Schwitzen gerät und/oder die Atmung schneller wird und/oder sich der Puls beschleunigt) an einem Tag, erhöhten sich am Folgetag die Werte für das episodische Gedächtnis und das Arbeitsgedächtnis (siehe Infobox) um zwei bis fünf Prozent.

Die Fünf-Prozent-Marke wurde nur von Teilnehmenden geknackt, die nachts annähernd genug schliefen.

Befunde stehen im Einklang mit bisherigem Wissen

Als "durchaus interessant" beurteilt Dietmar Winkler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und Leiter der Gedächtnisambulanz an der Universitätsklinik für Psychiatrie an der MedUni Wien, die Befunde aus Großbritannien.

Die Ergebnisse "lassen sich aber gut in die bekannten gedächtnisfördernden Effekte von körperlicher Aktivität einordnen", führt Winkler aus. "Das eigentlich Neue an dieser Studie ist, dass sich prokognitive Effekte so rasch, nämlich schon am nächsten Tag messen lassen." In diesem Kontext sei wohl der vertiefte Schlaf nach körperlicher Aktivität ein nicht zu unterschätzender Faktor: "Denn wir wissen natürlich um die negativen Effekte von Schlafstörungen auf die Kognition."