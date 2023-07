"Weekend Warriors": Reicht es, nur am Wochenende Sport zu machen?

Unter der Woche trifft man sie nur selten im Fitnessstudio, auf der Laufbahn oder in der Tennishalle an. Zwischen Freitag- und Sonntagabend laufen sie jedoch zur Höchstform auf. "Weekend Warriors", auf Deutsch "Wochenendkämpfer", sind Menschen, die unter der Woche neben Arbeits- und Familienalltag kaum Zeit für Sport finden - und dafür am Wochenende möglichst viel Bewegung machen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO "zählt für die Gesundheit jede Bewegung". Aktuell empfiehlt sie für Erwachsene davon mindestens 150 Minuten pro Woche. Die Frage, ob es reicht, "versäumte" Sporteinheiten am Wochenende nachzuholen, um sich gegen Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes zu schützen, wird in der Wissenschaft jedoch schon länger diskutiert.